Il telefono con il miglior zoom sul mercato è ufficiale, e a un prezzo incredibile

Realme lancia Realme 12 Pro e 12 Pro+ in India con prezzi (convertiti) a partire da 290 euro per arrivare a 380 euro

Lo avevamo visto al CES e ci aveva impressionato non tanto per il design, che per alcune soluzioni richiama l'ottimo Realme 11 Pro+, ma per la sua fotocamera zoom con sensore da ben 1/2" e 64 megapixel, il secondo più grande sul mercato per un obiettivo del genere (se siete alla ricerca di uno smartphone potente e dal costo contenuto, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori telefoni Realme). Stiamo parlando di Realme 12 Pro+, ora ufficiale in India (in preordine) insieme al fratello minore Realme 12 Pro a un prezzo veramente incredibile: andiamo a scoprirli!

Caratteristiche tecniche

Display : 6,7 pollici, AMOLED curvo Full HD+ (2412×1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento touch a 360 Hz, frequenza di campionamento touch istantanea di 1260Hz, attenuazione PWM di 2160Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100%, fino a 950 nit di luminosità

: 6,7 pollici, AMOLED curvo Full HD+ (2412×1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento touch a 360 Hz, frequenza di campionamento touch istantanea di 1260Hz, attenuazione PWM di 2160Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100%, fino a 950 nit di luminosità Processore: Realme 12 Pro: Snapdragon 6 Gen 1, octa Core (4x A78 a 2,2 GHz+4x A55 a CPU Kryo da 1,8 GHz), 4nm Realme 12 Pro+ : Snapdragon 7s Gen 2, octa Core fino a 2,4 GHz, 4nm

GPU: Adreno 710

Adreno 710 RAM : 8GB / 12GB LPDDR4X

: 8GB / 12GB LPDDR4X Storage interno : 128GB / 256GB (UFS 3.1)

: 128GB / 256GB (UFS 3.1) Reti : Dual SIM

: Dual SIM Sistema operativo : Magic UI 8.0 (basata su Android 14)

: Magic UI 8.0 (basata su Android 14) Fotocamere posteriori : Realme 12 Pro : Principale: 50 MP con 1/2'' Sony IMX882, OIS, apertura f/1.8 Ultra-wide: 8 MP con apertura f/2.2, Teleobiettivo Sony IMX709 2X da 32 MP, zoom ottico 4x, apertura f/2.0, flash LED Realme 12 Pro+ : Principale: Sony IMX890 da 50 MP 1/1.56'', apertura f/1.8, OIUS Ultra-wide da 8 MP con apertura f/2.2 teleobiettivo periscopio Omnivision OV64B 3X da 64 MP, zoom in-sensor 6X, zoom fino a 120x, apertura f/2.6, flash LED

: Fotocamera anteriore : Realme 12 Pro: 16 MP con apertura f/2.45 Realme 12 Pro+: 32 MP con sensore Sony, apertura f/2.45

: Sensore di impronte digitali sotto allo schermo

Audio: USB Type-C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

USB Type-C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione Dimensioni : 161.47×74.02×8.75mm

: 161.47×74.02×8.75mm Peso : Realme 12 Pro: 190g Realme 12 Pro+ : 196g

: Audio : Dual Stereo Speakers con effetti sonori DTS:X Ultra

: Dual Stereo Speakers con effetti sonori DTS:X Ultra Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS a doppia frequenza/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS a doppia frequenza/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C Batteria : 5000mAh (tipica) con ricarica rapida SuperVOOC da 67 W

: 5000mAh (tipica) con ricarica rapida SuperVOOC da 67 W OS: Android 14 con Realme UI 6.0

Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+ sono due telefoni simili che si distinguono per il processore, Snapdragon 6 Gen 1 per il primo e Snapdragon 7s Gen 2 per il secondo, per la fotocamera zoom e per alcune soluzioni legate al raffreddamento. sono due telefoni simili che si distinguono per il processore, Snapdragon 6 Gen 1 per il primo e Snapdragon 7s Gen 2 per il secondo, per la fotocamerae per alcune soluzioni legate al raffreddamento. Entrambi hanno un design che si ispira agli orologi di lusso, e infatti l'azienda si è avvantaggiata della collaborazione di un designer di questo tipo di prodotti, Ollivier Savéo, mentre la finitura è in pelle vegana come per il Realme 11 Pro+. I due telefoni sono dotati di 8 o 12 GB di RAM con espansione fino a ulteriori 12 GB e di un sistema di raffreddamento avanzato, che nel 12 Pro + è di tipo 3D VC con camera di vapore da 3394 mm². Ma la star dello show è il comparto fotografico e il suo zoom da record. Realme 12 Pro+ è dotato infatti di un teleobiettivo periscopio con sensore Omnivision OV64B da 1/2" e 64 MP con OIS che offre zoom ottico 3x, zoom in-sensor 6x e fino a 120x SuperZoom. Lo stabilizzatore ottico corregge il movimento fino a 16.000 volte al secondo ed è dotato di un sistema di movimento a prisma sue due assi.

Per quanto riguarda la fotocamera principale, Realme 12 Pro è dotato di un sensore da 50 MP Sony IMX882, mentre Realme 12 Pro+ a un sensore Sony sempre da 50 MP ma di tipo IMX890, entrambi con OIS. Realme ha inoltre collaborato con Qualcomm, il che ha permesso di migliorare l'elaborazione delle immagini tramite l'algoritmo MasterShot. Infine, la serie Realme 12 Pro è l'unica del suo segmento a elaborare le immagini in RAW, garantendo la massima chiarezza, gamma dinamica e realismo nei ritratti cinematografici, ha aggiunto l'azienda. Entrambi i telefoni sono dotati di una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67 W che permette di caricare il telefono fino al 50% in 19 minuti e al 100% in 48 minuti. Infine, i dispositivi della serie Realme 12 Pro eseguono Android 14 con Realme UI 6.0 e dovrebbero ottenere 2 aggiornamenti del sistema operativo Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza, come i precedenti telefoni della serie Pro.

Prezzi e disponibilità