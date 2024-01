Questo è lo smartphone che dovrebbe piacere ai più giovani

Realme (qui potete leggere i migliori smartphone realme, aggiornati ogni mese) ha annunciato oggi la serie realme 12 Pro, i cui elementi distintivi sono un zoom periscopico e un design ispirato agli orologi di lusso. Abbiamo avuto modo di provarlo in anteprima a Las Vegas (trovate qui tutti i dettagli), ma l'azienda ha diramato solo ora un comunicato stampa in merito.

La sussidiaria di Oppo considera infatti il 2024 come il suo "anno della fotografia", e vuole dimostrarlo fin dall'inizio, cambiando anche il proprio claim in "Make it real", con l'obiettivo di posizionarsi come brand leader nel mercato dei giovani. E proprio secondo ricerche condotte dall'azienda sono gli utenti più giovani a preferire i teleobiettivi con zoom 3x o superiore, una caratteristica che solitamente troviamo solo nei modelli top di gamma.

La serie realme 12 Pro prende quindi in prestito le tecnologie collaudate con realme GT5 Pro e le porta sulla fascia media, con la promessa di essere il teleobiettivo migliore del segmento, anche con le riprese notturne.

Ciò sarebbe possibile grazie al sensore OV64B da ½ pollice stabilizzato otticamente, che grazie alle sue grandi dimensioni e alla maggiore apertura è molto sensibile alla luce.

Anche la modalità ritratto può scattare in 3X, con una lunghezza focale di 71 mm per una profondità di campo naturale, ma per chi voglia spingersi oltre c'è la possibilità di arrivare fino a 120x con lo zoom digitale.

La fotocamera principale ha invece un sensore Sony IMX890 da 1/1,56 pollici con OIS, una lunghezza focale equivalente a 24 mm e un'apertura di f/1,8. Completa il trio un grandangolo, che consente quindi scatti lossless a 0,6x, 1x, 2x, 3x e 5x: una flessibilità destinata solitamente solo ai top di gamma.

Realme ha inoltre lavorato con Qualcomm (ottimo indizio sul processore che ci sarà a bordo), per potenziare l'elaborazione delle immagini grazie all'algoritmo MasterShot, per una fotografia computazionale ai vertici del segmento.

E per concludere il quadro delle partnership, segnaliamo quella col designer internazionale di orologi di lusso Ollivier Savéo, il cui risultato potete apprezzarlo nella foto di apertura. Particolari quali la lunetta dentellata d'oro con 300 linee metalliche o le texture varie che popolano la back cover dovrebbero generare giochi di luci e ombre molto belli dal vivo, ma è particolare anche la pelle vegana utilizzata, "setosa e resistente allo sporco".

Insomma, tante belle promesse, in attesa del lancio vero e proprio che dovrebbe avvenire entro fine mese. In base ai rumor, i modelli dovrebbero essere due: realme 12 Pro e 12 Pro+, ma non possiamo escludere possibili sorprese.