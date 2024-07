Realme 13 Pro e 13 Pro Plus ufficiali: un trionfo di AI, prestazioni fotografiche e il tocco di Monet

Realme 13 Pro e 13 Pro Plus: Caratteristiche Tecniche

Fotocamera, AI e design sono le parole d'ordine per Realme 13 Pro

Dalla scheda tecnica capiamo che Realme ha puntato molto sul comparto fotografico, anche se si tratta di modelli di fascia medio-alta, come li definisce la stessa azienda cinese.

Troviamo infatti dei sensori ottici di livello, luminosi, arricchiti anche dal periscopio per la variante Pro Plus.

Tante funzionalità AI sono infatti dedicate all'esperienza fotografica. Troviamo infatti AI Ultra Clarity per migliorare la risoluzione e aumentare la chiarezza delle immagini sfocate. La modalità AI Smart Removal permette di rimuovere estranei e oggetti indesiderati dalle foto. L'AI Group Photo Enhance consente di scattare una foto di gruppo con la fotocamera principale o grandangolare ultra-wide con dettagli facciali chiari anche per quelli posizionati ai bordi o nella fila posteriore.

Guardando le immagini dei nuovi prodotti, ci accorgiamo anche della cura per il design: Realme infatti ha realizzato la serie Realme 13 Pro in collaborazione con il Museum of Fine Arts di Boston (MFA). Per le colorazioni realizzate per Realme 13 Pro, che sono Monet Gold, Monet Purple ed Emerald Green, si sente l'influenza di due opere dell'artista: "Covone, crepuscolo" e "Ninfee".