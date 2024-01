Realme annuncia la serie Note, ma non pensate ai Galaxy di Samsung

Realme è l'azienda cinese che negli ultimi anni si è affermata particolarmente nel mercato smartphone, soprattutto nel segmento che riguarda i modelli di fascia media ed entry-level (ecco i migliori smartphone Android per fascia di prezzo ).

In realtà, e i più appassionati l'avranno già pensato, solo la prima è una nuova serie di smartphone. Infatti, la serie Realme GT già la conoscevamo. A quanto pare l'azienda torna a crederci e presto lancerà nuovi modelli.

La serie Realme Note invece è una famiglia completamente nuova di smartphone. Il nome ci riporta agli antichi fasti di Samsung, quando ogni anno arrivavano i nuovi Galaxy Note come top di gamma, i quali si differenziavano rispetto ai Galaxy S essenzialmente per le dimensioni più consistenti e per la presenza della S Pen.