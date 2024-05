Realme annuncia la serie Realme 12 5G: ecco quando arriveranno i "Maestri delle Performance"

Sono Realme 12 5G , Realme 12+ 5G e Realme 12x 5G , che verranno presentati in Italia il 14 maggio , durante un evento dedicato a Milano.

Dopo il lancio della serie Realme 12 Pro (a proposito, avete visto la nostra recensione di Realme 12 Pro+ ?), Realme annuncia l'arrivo della serie Realme 12 5G , che si prefigurano come " Maestri delle Performance ".

Realme 12 5G: con “Dynamic Button” e sotto 300 euro

Display : Full HD+ da 6,72 pollici (2400 × 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento dinamico 45/48/50/60/90/120Hz, frequenza di campionamento touch a 240Hz, luminosità di picco di 680 nit

: Full HD+ da 6,72 pollici (2400 × 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento dinamico 45/48/50/60/90/120Hz, frequenza di campionamento touch a 240Hz, luminosità di picco di 680 nit Processore: MediaTek Dimensity 6100+ processore 6nm (2x Cortex-A76 a 2,2GHz 6x Cortex-A55 a 2GHz)

MediaTek Dimensity 6100+ processore 6nm (2x Cortex-A76 a 2,2GHz 6x Cortex-A55 a 2GHz) GPU: Arm Mali-G57 MC2

Arm Mali-G57 MC2 RAM : 6GB / 8GB LPDDR4x

: 6GB / 8GB LPDDR4x Storage interno : 128 GB (UFS 2.2), espandibile fino a 2 TB con microSD

: 128 GB (UFS 2.2), espandibile fino a 2 TB con microSD Reti : Dual SIM

: Dual SIM Sistema operativo : Magic UI 8.0 (basata su Android 14)

: Magic UI 8.0 (basata su Android 14) Fotocamere posteriori :

Principale: 108 MP con apertura f/1.75, sensore ISOCELL HM6, zoom lossless 3x Secondaria: 2 MP, apertura f/2.4

: Fotocamera anteriore : 8 MP apertura f/2.0

: 8 MP apertura f/2.0 Sensore di impronte digitali laterale

Audio: Hi-Res, jack 3,5 mm

Hi-Res, jack 3,5 mm Dimensioni : 165.6×76.1×7.69mm

: 165.6×76.1×7.69mm Peso : 188 g

: 188 g Connettività : 5G SA / NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n41/n77/n78 bande), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

: 5G SA / NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n41/n77/n78 bande), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C Batteria : 5000mAh (tipica) con ricarica da 45 W

: 5000mAh (tipica) con ricarica da 45 W OS: Android 14 con Realme UI 5.0

Realme 12 5G sarà disponibile in nuovi colori e introdurrà l'innovativa funzione "Dynamic Button", che consente di personalizzare il pulsante di accensione per accedere rapidamente a diverse funzionalità, come la modalità aereo, l'avvio rapido del wallet e di altre app di terze parti.

In India costa, al cambio, tra i 167 euro (6 / 128 GB) e i 200 euro (8 GB / 128 GB).

In Italia sarà comunque sotto i 300 euro.