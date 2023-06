Realme Buds Air 5 Pro, ecco gli auricolari con doppio driver coassiale e cancellazione del rumore a 50 dB

Inoltre, le nuove realme Buds Air 5 Pro supportano la tecnologia avanzata dell'effetto audio spaziale a 360°.

Per quanto riguarda la cancellazione attiva del rumore, le cuffie raggiungono una profondità di 50dB: in pratica, saranno in grado di ridurre fino al 99,6% del rumore di fondo (la profondità massima di cancellazione del rumore è aumentata del 267% rispetto alla generazione precedente). Lato autonomia, invece, la batteria assicura una durata fino a 40 ore (gli utenti potranno ascoltare musica per cinque ore al giorno senza ricaricare per una settimana). I realme Buds Air 5 Pro saranno disponibili al prezzo di 79,99€ nei colori Sunrise Beige e Astral Black, su Amazon.