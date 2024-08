Realme C61 ufficiale in Italia: un vero duro, con un'offerta lancio per cuori teneri

Caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda la batteria, è un'unità da 5.000 mAh che garantisce un'autonomia di due giorni e la sua durata di vita è garantita per quattro anni. Inoltre grazie al sistema di gestione della batteria anche quando è quasi completamente scarica, con appena l'1% di carica il dispositivo offre fino a 8 ore di standby, garantendo una connessione ininterrotta.

Inoltre le funzioni AI Boost , per una maggiore scorrevolezza e una migliore reattività durante i giochi, garantiscono di poter usare il dispositivo anche in contesti impegnativi.

L'innovativa funzione Rainwater Smart Touch consente di usare il dispositivo anche quando è bagnato o con dita bagnate, per poterlo utilizzare in qualsiasi condizione atmosferica.

Realme C61 è un dispositivo economico che si distingue per un'architettura in metallo ultra-robusta e resistente alle cadute, oltre alla protezione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi.

Prezzo, disponibilità e offerta lancio

Realme C61 sarà disponibile dal 1° settembre nei colori Dark Green e Sparkle Gold nella configurazione 6 GB / 256 GB a un prezzo di listino di 179,99 euro.

Attenzione, però, perché in occasione del lancio potrete comprare Realme C61 come early-bird a partire da 149,99 euro (non sappiamo per quanto tempo).

Curiosamente, su Amazon è già disponibile nella variante verde con consegna in giornata, da un venditore di terze parti ma con spedizione Amazon al prezzo di 139,99 euro.

Nonostante delle incongruenze nella descrizione, il dispositivo sembra lo stesso, ma la spedizione gestita da Amazon dovrebbe mettervi al riparo da eventuali sorprese. In ogni caso, noi non ci prendiamo responsabilità in caso di problemi quindi vi raccomandiamo la massima cautela.