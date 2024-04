Realme C65 arriva in Italia: il telefono economico che per una settimana sarà irresistibile

Realme sta per lanciare un nuoto telefono economico e dalle caratteristiche interessanti, come 8 GB di RAM , un design elegante e ricche funzionalità software (ecco i migliori smartphone Android economici sul mercato).

Caratteristiche tecniche

è un dispositivo concreto che punta sulla, grazie alla certificazione TÜV SÜD di fluidità per 48 mesi, su une suinteressanti. E soprattutto sul prezzo, ma di questo parleremo nel capitolo successivo.

Partiamo dal design, chiamato Shining Starlight Design, elegante e sottile (solo 7,64 mm, il più sottile della categoria). Tra le caratteristiche di spicco, lo schermo con frequenza di aggiornamento di 90Hz e certificazione TÜV Low Blue Light, la resistenza IP54 e le funzioni come Rainwater Smart Touch e il design Surround Antenna a 360°.

Diverse le soluzioni software disponibili, come il motore smooth di Realme, che è in grado di valutare in modo intelligente l'importanza delle attività grazie all'AI, e AI Boost, che ottimizza la distribuzione delle risorse migliorando significativamente le prestazioni per fornire supporto alle applicazioni in uso.

Con C65, Realme introduce anche per la prima volta cinque funzioni software all'avanguardia: Dynamic Button, Air Gestures, Smart Code Scan, Riding Mode e Customised Lowest Brightness.

Queste funzioni rispondono alle diverse esigenze degli utenti, garantendo esperienze confortevoli in qualsiasi condizione.