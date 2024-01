Realme C67 arriverà in Italia il 6 febbraio: si punta su fotocamera e design

Notizie in arrivo dal mondo realme. Il brand, che è stato il quinto più veloce a raggiungere il traguardo delle 200 milioni di spedizioni, ha ufficializzato un nuovo smartphone della serie C (che ha superato quota 100 milioni di spedizioni): si tratta di realme C67, che verrà lanciato il 6 febbraio. In particolare, il dispositivo è l'erede del C55, lo smartphone più venduto dal marchio nel 2023.

Entrando nei dettagli della notizia, il C67 è equipaggiato con una fotocamera da 108 MP con supporto a Zoom 3X In-sensor. In tal senso, dai primi test sembrerebbe che i risultati restituiti dalla fotocamera siano piuttosto apprezzabili, a partire dalla funzione zoom, che dovrebbe assicurare buoni dettagli e resa omogenea. Sul piano del design, questo nuovo modello sarà disponibile in due colori: Sunny Oasis e Black Rock, con un sopporto molto sottile di appena 7,59 mm di spessore. Inoltre, verrà rimossa la cornice di plastica del display e ciò rappresenta una rivoluzione nel segmento degli entry-level.

Il dispositivo, poi, potrà contare sul processore Qualcomm Snapdragon 685 a 6nm.