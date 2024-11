Per il suo nuovo flagship killer, Realme ha coinvolto Qualcomm, Samsung e Sony

Il successo di realme: i prezzi bassi pagano

Inutile negarlo: Realme si è fatta un nome per l'ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi dispositivi, e i prezzi bassi pagano. La presentazione è iniziata ricordando un po' di numeri e successi dell'azienda, che oggi è al 4° posto in Europa e in Italia per il mercato smartphone.

A questo successo ha contribuito molto la precedente serie GT 6, con 1,2 milioni di dispositivi venduti, che rappresentano una crescita del 167% rispetto la generazione precedente.