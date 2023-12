Realme GT5 Pro ufficiale: un'esperienza da top alla metà del prezzo

Chase Xu, Vicepresidente di Realme, ha dichiarato che l'azienda cinese "negli ultimi 5 anni ha raggiunto numerosi traguardi nel mercato globale. Per i prossimi 5 anni Realme continuerà a creare prodotti all'avanguardia per rimanere competitiva". Parole importanti che testimoniano il cammino fatto nel mercato degli smartphone e la voglia di proseguire in una chiara direzione. E su questa onda di entusiamo è stato lanciato ufficialmente il Realme GT5 Pro, il dispositivo top gamma dell'azienda. Annunciato in Cina pochi giorni fa, lo smartphone esprimerà la voglia di Realme di stupire, a partire dalla scheda tecnica.

Il Realme GT5 Pro ha a disposizione il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che offre delle prestazioni superlative tra potenza ed efficienza energetica e che sarà aiutato da un sistema di raffreddamento 3VC ampio 12.000 mm quadrati, che serve a contenere il surriscaldamento durante le sessioni di gioco più impegnative. Inoltre, Realme non ha voluto tralasciare il comparto fotografico, dotando il suo top di gamma con sensori non banali: il principale è il Sony LYT-808, che sfrutta l'ultima tecnologia disponibile del colosso giapponese e che è il sensore più grande mai utilizzato da Realme; il secondo è il teleobiettivo periscopico Sony IMX890, che nell'anno che sta per terminare è stato utilizzato come sensore principale da molti top di gamma, quindi lascia intendere l'attenzione posta sul comparto; il terzo è il grandangolare Sony IMX355, che ridimensiona lo smartphone.

Di certo Realme non ha tralasciato l'importanza del display, realizzato da BOE, che può raggiungere una luminosità di picco pari a 4.500 nit e che vanta una risoluzione di 1,5 K con 450 PPI e con una frequenza di aggiornamento che va dai 0,5 Hz ai 144 Hz. Infine, tra le sue peculiarità troviamo lo sblocco con il palmo della mano: con il display spento sarà possibile sbloccare lo smartphone avvicinando la mano allo schermo grazie a un sistema basato sull'intelligenza artificiale.

Prezzi e Disponibilità