Realme GT6 arriva ufficialmente in Italia: un concentrato di IA in preordine su Amazon

Il Realme GT6 si inserisce in una categoria di dispositivi poco popolata, perché si tratta di una fascia intermedia, che presenta caratteristiche e funzionalità interessanti senza sfociare tra le punte di diamante del mercato: per capire quali saranno i suoi diretti avversari, vi consigliamo di guardare la nostra lista di migliori smartphone .

Dopo un assenza di due anni, la serie GT di Realme torna in Europa con il nuovo Realme GT6 , che verrà presentato il prossimo 20 giugno a Milano. Però, il brand cinese non ha voluto perdere tempo: infatti, è già possibile prenotare lo smartphone direttamente su Amazon, così da averlo nelle proprie mani subito dopo il lancio ufficiale.

Specifiche Tecniche

Infatti, il Realme GT6 sarà in grado di garantire buone prestazioni delle fotocamere anche in condizioni di scarsa luminosità ( AI Night Vision ), potrà prevedere le vostre azioni suggerendo delle app con cui potreste voler interagire ( AI Smart Loop ) e, inoltre, potrà rimuovere dalle immagini i soggetti indesiderati ( AI Smart Removal ).

Però, bisogna ricordare che il Realme GT6 non è vincolato solo alla scheda tecnica, ma sarà incentrato sull' intelligenza artificiale .

Di seguito vi riportiamo la scheda tecnica che dovrebbe avere il Realme GT6, ma al momento non è confermata ufficialmente:

Prezzi e disponibilità

Il Realme GT6 è già disponibile in preordine su Amazon nelle colorazioni Fluid Silver e Razor Green e nei tagli di memoria 8/256 GB, 12/256 GB e 16/512 GB. Inoltre, è possibile acquistare lo smartphone in bundle con le Buds Air 6 e l'alimentatore SUPERVOOC da 120W. Al momento è possibile acquistare solo le versioni da 8/256 GB e da 12/256 GB rispettivamente al prezzo di 699,97€ e 799,97€: la consegna è prevista per il 26 giugno.