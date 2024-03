Realme Note 50 ufficiale in Italia: il migliore sotto i 100 euro?

Realme ha appena svelato un nuovo smartphone (ecco i migliori smartphone per ogni fascia di prezzo) nel nostro mercato. Parliamo di un entry-level, un dispositivo che arriva in Italia a meno di 100 euro e che sicuramente promette faville in termini di rapporto scheda tecnica e prezzo. Parliamo di Realme Note 50. Andiamo subito a vedere la sua scheda tecnica completa:

Realme Note 50: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,74" (1.600 x 720 pixel) HD+ IPS LCD, 90Hz refresh rate, 180Hz touch sampling rate, fino a 560 nits di luminosità di picco

: 6,74" (1.600 x 720 pixel) HD+ IPS LCD, 90Hz refresh rate, 180Hz touch sampling rate, fino a 560 nits di luminosità di picco Processore : UNISOC T612 Octa-Core 12nm

: UNISOC T612 Octa-Core 12nm GPU : Mali-G57

: Mali-G57 RAM : 4GB LPDDR4X

: 4GB LPDDR4X Storage interno : 64GB espandibile fino a 2TB con microSD

: 64GB espandibile fino a 2TB con microSD Reti : Dual SIM (nano + nano + microSD)

: Dual SIM (nano + nano + microSD) Sistema operativo : Android 13 con realme UI T Edition

: Android 13 con realme UI T Edition Fotocamera posteriore : Principale : 13 megapixel Profondità : B&W LED flash

: Fotocamera anteriore : 5 megapixel

: 5 megapixel Sicurezza : sensore d'impronte laterale

: sensore d'impronte laterale Audio : 3.5mm audio jack, speaker inferiore

: 3.5mm audio jack, speaker inferiore Certificazioni : resistenza ad acqua e polvere (IP54)

: resistenza ad acqua e polvere (IP54) Dimensioni : 167,7 × 76,7 × 7,99mm

: 167,7 × 76,7 × 7,99mm Peso : 186g

: 186g Connettività : Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C Batteria: 5.000mAh con ricarica a 10W Insomma, questo nuovo Realme Note 50 si preannuncia come un entry-level di tutto rispetto, portando lo schermo a 90 Hz in un settore in cui difficilmente se ne vedono. Sarà interessante vedere come si comporterà il processore UNISOC in termini di performance. Non abbiamo molti dubbi sulla rilevante autonomia, vista la capienza della batteria e l'efficienza del processore.

Uscita e Prezzo