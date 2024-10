Chi ha detto che gli smartphone economici durano poco? Ecco un entry-level ultra resistente!

Questo nuovo Realme Note 60 debutta in Italia come un nuovo entry-level che cerca di distinguersi sotto l'aspetto della resistenza e durabilità . Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche complete.

Realme continua a farsi sentire nel mercato smartphone italiano (ecco quali sono i migliori smartphone in circolazione ). L'azienda cinese ha infatti presentato un nuovo modello: parliamo di Realme Note 60 che arriva ufficialmente in Italia dopo un primo lancio avvenuto in Asia.

Realme Note 60: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,74" (1.600 x 720 pixel) HD+ IPS LCD con refresh rate fino a 90Hz, 180Hz touch sampling rate, fino a 560 nits di luminosità di picco

: 6,74" (1.600 x 720 pixel) HD+ IPS LCD con refresh rate fino a 90Hz, 180Hz touch sampling rate, fino a 560 nits di luminosità di picco Processore : UNISOC T612 Octa-Core 12nm

: UNISOC T612 Octa-Core 12nm GPU : Mali-G57

: Mali-G57 RAM : 6GB LPDDR4X, espandibile fino a 24 GB tramite la funzione di RAM dinamica

: 6GB LPDDR4X, espandibile fino a 24 GB tramite la funzione di RAM dinamica Storage interno : 128GB, espandibile fino a 2TB con microSD

: 128GB, espandibile fino a 2TB con microSD Reti : Dual SIM (nano + nano + microSD)

: Dual SIM (nano + nano + microSD) Sistema operativo : Android 14 con realme UI

: Android 14 con realme UI Fotocamera posteriore : 32 megapixel, f/1.8, LED flash

: 32 megapixel, f/1.8, LED flash Fotocamera anteriore : 5 megapixel

: 5 megapixel Sicurezza : sensore d'impronte laterale

: sensore d'impronte laterale Audio : 3.5mm audio jack, speaker inferiore

: 3.5mm audio jack, speaker inferiore Certificazioni : resistenza alla polvere e schizzi d'acqua (IP64)

: resistenza alla polvere e schizzi d'acqua (IP64) Dimensioni :167,26 × 76,67 × 7,84mm

:167,26 × 76,67 × 7,84mm Peso : 187g

: 187g Connettività : Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C Batteria: 5.000mAh con ricarica a 10W

Al di là delle specifiche tecniche, Realme Note 60 pone l'accento, come abbiamo menzionato nell'introduzione, sull'aspetto della resistenza.

Il dispositivo infatti arriva con la protezione ArmorShell, la quale comprende una struttura in alluminio pressofuso, telaio interno in metallo integrato, vetro rinforzato, protezione rivestita, pellicola del circuito stampato che assorbe gli urti, colla per l'erogazione dei componenti, cornice di protezione dello schermo.

Realme mette in risalto anche la durabilità di questo nuovo modello. L'azienda infatti ha riferito che Note 60 ha superato più di 320 test di qualità, fra questi, il test di pressione dei pulsanti per 1.000.000 di volte e il test di connessione e disconnessione USB per 40.000 volte che hanno superato il doppio dello standard del settore.