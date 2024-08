Realme presenta SuperSonic Charge da 320W: ricarica completa in 4 minuti

L'azienda ha presentato anche novità nel campo dell'AI e per gli appassionati di gaming

Realme ha svelato ufficialmente la nuova tecnologia di ricarica rapida da 320 W per i suoi smartphone: si tratta di 320W SuperSonic Charge ed è la tecnologia di ricarica più veloce al mondo. In particolare, secondo l'azienda dovrebbe permettere di ricaricare completamente la batteria di un dispositivo in appena 4 minuti e 30 secondi.

Cos’è la ricarica SuperSonic Charge di Realme

Per realme questa tecnologia rappresenta un nuovo record, dopo quello stabilito con la ricarica rapida a 240 W introdotta con lo smartphone realme GT3 nel febbraio 2023. Supersonic Charge da 320 W permette di ricaricare completamente uno smartphone in appena 4 minuti e 30 secondi (fino al 26% in un minuto ed in meno di 2 minuti fino al 50%). Gli utenti, quindi, potranno ricaricare il proprio smartphone attendendo molto meno rispetto al passato, magari mentre ascoltano una canzone. Del resto, secondo l'azienda "Il SuperSonic Charge da 320W di realme stabilisce un nuovo standard di comodità ed efficienza, migliorando la vita quotidiana degli utenti in tutto il mondo".

La prima batteria pieghevole al mondo

Realme, oltre alla tecnologia di ricarica rapida SuperSonic Charge da 320 W, ha presentato anche una batteria pieghevole che avrà una capacità di 4.420 mAh. Questa batteria a quattro celle è composta da singole celle che possono essere caricate contemporaneamente. Ogni cella ha uno spessore inferiore ai 3mm (secondo l'azienda con un incremento del 10% in capacità rispetto ai design tradizionali). Inoltre, l'azienda ha implementato anche il primo "AirGap", ovvero un trasformatore di tensione per garantire sicurezza agli utenti. In pratica, questa tecnologia presenta una conversione elettromagnetica avanzata senza contatto per smartphone. Il trasformatore è molto compatto e riduce la tensione a 20V, proteggendo così la batteria. Stando a quanto dichiarato da realme, tutto ciò "consente al SuperSonic Charge da 320W di raggiungere un'efficienza energetica straordinaria di circa il 98%". Il caricabatterie, noto come "Pocket Cannon", ha una densità di potenza di 3,3W per centimetro cubo. L'unità, tra l'altro, supporta i principali protocolli di ricarica avanzati, tra cui UFCS (fino a 320W), PD e SuperVOOC, garantendo una compatibilità per i dispositivi. Con due uscite USB-C per la ricarica rapida simultanea - 150W per smartphone realme e 65W per laptop compatibili - secondo l'azienda "il SuperSonic Charge da 320W rappresenta la soluzione ideale per efficienza e praticità".

Le altre novità di realme, tra cui l’AI

Realme ha introdotto anche il pulsante a stato solido che, tramite controllo tattili intuitivi, consente di zoomare e scattare foto rapide. Inoltre, ha svelato un display anti-riflesso che riduce gli stessi fino all'80%. Passando all'AI, l'azienda ha illustrato AI Motion Picture che, alimentata da NEXT AI, consente di trasformare una foto in un video dinamico di 25 fotogrammi. Per quanto riguarda gli amanti del gaming, è stato lanciato l'AI Gaming Super Resolution, che tramite l'intelligenza artificiale riduce il carico di lavoro del processore ed offre immagini fluide. In particolare, il rinnovato 4D Game Vibration offre feedback tattili personalizzabili per oltre cento azioni di gioco, inclusi spari, azioni, collisioni e passi. Con Holo Audio, invece, sarà possibile regolare la posizione del suono per fare in modo che le notifiche delle chiamate in arrivo non interrompano la sessione di gioco.

