Realme va forte e festeggia un nuovo traguardo di mercato

La popolarità del brand anche nel mercato europeo viene confermata dall'ultimo traguardo festeggiato da Realme . L'azienda ha infatti annunciato di aver superato quota 200 milioni di spedizioni in tutto il mondo.

Questo risultato arriva a 2 anni dal raggiungimento di quota 100 milioni di spedizioni di smartphone in tutto il mondo. Ma anche altri parametri confermano la fase positiva di Realme sul mercato: secondo i dati di Canalys, Realme è arrivata al quarto posto a livello mondiale per brand di smartphone nel 2022.

Secondo i dati di Counterpoint Research Market Monitor, Realme è stato l'unico brand in crescita nel 2023 nel segmento smartphone. E allora Realme si dice pronta a continuare i suoi investimenti nel mercato smartphone, con nuove tecnologie finalizzate soprattutto il miglioramento dell'esperienza con il display e la fotocamera dei suoi smartphone.

Proprio in questo contesto, l'azienda ha appena riferito che il 7 dicembre verrà presentato ufficialmente Realme GT5 Pro in Cina. Si tratta di uno smartphone di fascia alta, con specifiche da top di gamma. Nel frattempo Realme ci ha snocciolato qualche specifica chiave:

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Teleobiettivo periscopico IMX890

periscopico IMX890 Collaborazione con Qualcomm e ArcSoft per ridefinire l'architettura dell'imaging.

Dopo la presentazione in Cina ci aspettiamo un lancio anche in Europa, il quale non avverrà prima del nuovo anno con ogni probabilità.