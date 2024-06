Realme vuole mangiarsi i top di gamma con GT 6 e GT 6T

Tra i punti di forza di questi due dispositivi c'è sicuramente il display, che rappresenta un vero e proprio record di luminosità per la categoria: si tratta di un pannello AMOLED da 6,39" con un' impressionante luminosità di picco di 6.000 nit . Lo schermo adotta la tecnologia LTPO per variare la frequenza di refresh che arriva fino a 120 Hz , e supporta le tecnologie HDR e Pro-XDR .

Grande attenzione anche al comparto fotografico, soprattutto per il più performante dei due: Realme GT 6 è infatti dotato di sistema a tre fotocamere, tutte da 50 megapixel, di cui la principale usa un sensore Sony LYT-808 da 1/1.4" con rapporto focale f/1.69, in grado di catturare una grande quantità di luce e garantire ottime foto anche al buio, grazie anche alla stabilizzazione ottica.

E, come è ormai consuetudine, Realme fa ampio uso dell'IA per migliorare i propri scatti. Con la serie GT 6 debutta infatti NEXT AI Lab, un'iniziativa dedicata proprio allo sviluppo di nuove funzioni basate su intelligenza artificiale, tra cui spicca la visione notturna AI, pensata per scattare foto e registrare video in condizioni di scarsissima luminosità, come ad esempio concerti, discoteche o club notturni.

Anche il SoC è da top di gamma: Reame GT 6 usa infatti uno Snapdragon 8s Gen 3, accompagnato da RAM LPDDR5X fino a 16 GB e fino a 512 GB di memoria UFS 4.0. Il più economico GT 6T usa invece uno Snapdragon 7+ Gen 3 con 8 GB di RAM.

Infine, come da tradizione Realme, la batteria è ampia e si carica molto rapidamente: entrambi i modelli hanno infatti una batteria da 5.500 mAh con supporto a ricarica rapida fino a 120 W. Vediamo di seguito le specifiche tecniche complete dei due dispositivi: