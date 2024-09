Smartwatch e auricolari economici? Realme Watch S2 con 2 settimane di autonomia e Buds T310 con cancellazione del rumore

Realme Watch S2: Caratteristiche Tecniche e Prezzo

Dal punto di vista delle funzionalità, troviamo il monitoraggio dei principali parametri fisiologici a riposo, come il tracciamento del sonno durante la notte, e altri più interessanti per chi pratica sport. Il nuovo Realme Watch S2 è in grado di rilevare fino a 110 modalità di allenamento diverse.

Il nuovo smartwatch della casa cinese arriva con un display AMOLED da 1,43" , e una cassa realizzata in acciaio trattato per trattenere meno le impronte.

Dal punto di vista dei materiali, troviamo la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, in modo da essere pienamente compatibile con vari impieghi anche per chi pratica sport all'aperto e in ambienti ostili.

La batteria promette bene. Si parla infatti di un'autonomia che arriva a 14 giorni in modalità standard, almeno 38 giorni in modalità standby per lunghi periodi di inattività e almeno 5 giorni in modalità Always On. Attivando solo le funzioni essenziali di monitoraggio della salute, come la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue e il rilevamento dello stress, il nuovo smartwatch Realme può durare 20 giorni con una singola carica.

Il nuovo Realme Watch S2 arriva ufficialmente nel mercato italiano al prezzo di 79,99 euro. Lo trovate sullo store ufficiale dell'azienda.