Nel 2022 Amazon ha bloccato oltre 200 milioni di recensioni sospette

Le recensioni sono una parte importante di Amazon. Basti pensare che l'anno scorso ben 125 milioni di clienti hanno espresso 1,5 miliardi di recensioni e valutazioni. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. Difatti, è assai diffuso il fenomeno delle false recensioni: nel 2022, Amazon ha bloccato, grazie ad attività proattive, oltre 200 milioni di recensioni sospette dai negozi. Questa attività è stata resa possibile da modelli di machine learning che analizzano migliaia di dati per rilevare i rischi - tra cui relazioni con altri account, attività di accesso, cronologia delle recensioni e altre indicazioni di comportamenti insoliti - e da investigatori esperti che utilizzano strumenti sofisticati di rilevamento delle frodi per analizzare e impedire che le recensioni false appaiano sulla piattaforma.

Negli ultimi tempi, questo fenomeno è stato alimentato principalmente dall'emergere di un'industria illecita di "broker di recensioni false". Questi broker si rivolgono direttamente ai consumatori attraverso siti web, canali sui social media e servizi di messaggistica criptati, invitandoli a scrivere recensioni false in cambio di denaro, prodotti gratuiti o altri incentivi.

A volte si presentano come aziende in regola, con reti di centinaia di dipendenti dislocati in tutto il mondo, per sostenere i loro schemi fraudolenti.