La recensioni false su Maps hanno vita breve: come Google cambia le carte in tavola

Nelle ultime ore infatti sono emerse novità su come Google intende limitare in maniera consistente il proliferare di recensioni non autentiche su Google Maps. Vediamo di cosa si tratta.

Le recensioni sono uno strumento chiaramente potente per tante piattaforme online, e anche per gli utenti. Tra le tante piattaforme che ospitano recensioni troviamo Google Maps (ecco come diventare Local Guide su Maps con le recensioni). La stessa che sta per introdurre un blocco per la recensioni false .

Come Google limiterà gli account che usano recensioni false

La strategia di Google per limitare le recensioni false sulla piattaforma è di particolare rilevanza, soprattutto per gli utenti che le usano per orientarsi tra ristoranti e posti da visitare.

Le recensioni infatti le usiamo spesso per capire se nel ristorante che vediamo vicino a noi sulla mappa si mangia bene, e spesso consultiamo quelle presenti su Maps proprio perché sono a portata di mano se stiamo usando il servizio di mappe di Google.

E allora capiamo bene che una recensione falsa può essere particolarmente impattante sulla nostra esperienza, e portarci fuori strada.

Allora Google vuole contrastare il fenomeno, visto che alcune attività sfruttano recensioni false su Maps per incrementare la loro visibilità e il loro appeal. Per questo, ha in mente di prendersela proprio con le attività che sfruttano le recensioni false.

Secondo le linee guida di Google, le recensioni che gli utenti pubblicano su Maps "dovrebbero riflettere un'esperienza autentica in un luogo o in un'azienda". Quando questo non accade, Google provvederà a rimuovere la recensione identificato come non autentica. E potrebbe anche procedere, nei confronti dell'account aziendale che è stato scovato a sfruttare recensioni false, con il blocco di nuove recensioni, il blocco delle valutazioni e un avviso che apparirà sul profilo aziendale in questione per comunicare a tutti gli utenti che vi era una recensione non autentica.

Google avrebbe anche potenziato i suoi strumenti per scovare quali sono le recensioni false.

E dovrebbe poter scovare a che quelle recensioni non autentiche perché pagate, od ottenute con sconti e omaggi. Google cercherà anche di scovare le recensioni false che arrivano da account diversi ad hoc, emulatori e altri sistemi che permettono di generare testi quanto più autentici possibile.

Le novità che abbiamo appena visto dovrebbero valere già per gli utenti britannici, ma non è escluso che stiano arrivando per tutti.