I cellulari, poi evoluti in smartphone, fin dal loro debutto hanno occupato un ruolo sempre più fondamentale nelle nostre vite. In qualcuna, però, ancora di più. Ad esempio, in quella dello spagnolo Wences Palau Fernandez, che attualmente possiede la più grande collezione di dispositivi al mondo (con particolare attenzione ai modelli Nokia): ne ha ben 3.615. Scopriamo insieme tutti i particolari di questa particolare vicenda diffusa direttamente dal sito di Guinness World Records.

La più grande collezione di telefoni al mondo

Wences Palau Fernandez, attualmente, possiede la più grande collezione di cellulari al mondo: ben 3.615 (battuto il precedente record di 3.456, trafilato da Andrei Bilbie Argentis), tra cui versioni esclusive e prototipi. Il tutto è iniziato nel 1999, quando come regalo di Natale ricevette un Nokia 3210 grigio. Nel 2008, poi, decise di incominciare a collezionare i dispositivi del popolare marchio, fino ad arrivare, nel 2018, a possedere oltre 700 cellulari. A riguardo, ha dichiarato: "L'evoluzione della mia collezione è stata costante, e anche se l'avevo abbandonata per circa un anno, poi sono tornato con l'intenzione di ottenere, oltre a tutti i telefoni che Nokia ha lanciato sul mercato, quelli che non ha messo in vendita, ovvero i prototipi". Tutta questa storia, poi, è stato documentato su questo sito.

Nel corso degli anni, Fernandez ha ampliato la sua collezione acquistando dispositivi di altri marchi, come Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC, Apple e tanti altri. Ma non solo. Difatti, ha ben pensato anche di prendere edizioni esclusive, come la collezione Nokia 3220 Star Wars Ep III, tra cui le versioni Yoda, Starfighter, Obi-Wan Kenobi, Cyborg e Padawan.

Ovviamente questa collezione ha richiesto sforzi economici, e non solo, non indifferenti: "La mia attuale collezione è il risultato di molta perseveranza e sforzo finanziario, se sei un collezionista saprai bene cosa intendo. La collezione è ancora incompleta, ma farò il possibile per espanderla ulteriormente". Fernandez, poi, si è soffermato sulla sua passione per Nokia: "Accogliere ognuno dei terminali che Nokia ha prodotto non è un compito facile, tuttavia, considerando che Nokia ha lanciato poco più di 1.000 telefoni, avendo più di 700 modelli diversi in collezione insieme ad oggetti e accessori, credo che possa iniziare ad essere considerato un museo".

