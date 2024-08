Google mette l'IA al servizio dei creatori di YouTube: ecco il nuovo strumento per recuperare un account hackerato

Ma sempre più spesso i creatori di YouTube cadono vittime di attacchi da parte di persone che prendono il controllo del loro canale per pubblicare scam o altro. Che fare in questo caso? Google ha finalmente ascoltato le richieste degli utenti e ha introdotto uno strumento per aiutarli a recuperare i loro account hackerati. Grazie all'IA.

Pubblicare video su YouTube è un buon modo per promuovere la propria attività, mostrare le proprie idee e, perché no, anche guadagnare qualcosa .

I rischi di un account hackerato

In precedenza, per i creatori era un piuttosto difficile riprendere il controllo del proprio account e recuperare i contenuti originali, ma ora Google ha lanciato un nuovo strumento.

Un account YouTube può venire hackerato in diversi modi, ma il risultato finale è che un malintenzionato prende il controllo del canale. Questo può comportare diversi effetti, come l'impossibilità ad accedervi, la cancellazione dei contenuti o la pubblicazione di nuovi contenuti scam.

Come funziona il nuovo strumento di recupero dell'account

Google afferma che il nuovo strumento di risoluzione dei problemi aiuterà i creatori a recuperare gli account che credono siano stati hackerati attraverso un nuovo assistente IA.

Secondo Google, questo strumento guiderà gli utenti attraverso una serie di domande sul loro account Google e sul loro canale YouTube per proteggere prima il loro accesso e poi recuperare eventuali modifiche apportate dall'hacker.

Il funzionamento è il seguente. Se il creatore nota cambiamenti nel canale non fatti da lui (come una nuova immagine di profilo o modifiche all'account AdSense) o video che non ha caricato, allora il suo account potrebbe essere stato hackerato, dirottato o compromesso in vari modi.