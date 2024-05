Red Dead Redemption 2 non smette di stupire. A quasi 6 anni dalla pubblicazione, il gioco di Rockstar Games continua a macinare numeri incredibili e rimane nel cuore di un pubblico vastissimo, che potrà allargarsi ancora grazie alla novità del giorno: l'inclusione nel programma PlayStation Plus Extra e Premium , che permetterà a tutti gli abbonati al servizio di scaricarlo senza costi aggiuntivi a partire da oggi !

Red Dead Redemption 2 su PlayStation Plus

La versione proposta dal servizio PS Plus è quella completa , che include tutti i contenuti del gioco e anche la parte multiplayer Red Dead Online .

Da oggi 21 maggio 2024 , Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi inclusi nei piani PlayStation Plus Extra e Premium . Ciò significa che da ora tutti gli abbonati al servizio possono riscattare il gioco e scaricarlo su PS4 o PS5 , senza costi aggiuntivi.

Attenzione perché Red Dead Redemption 2 non è l'unica novità in arriva su PS Plus questa settimana. Insieme a lui sono da oggi disponibili altri titoli di grande valore, tra i quali trovate quelli della lista a seguire.