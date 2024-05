Forse ora è vero: Red Dead Redemption arriverà su PC

Quando ormai le speranze sembravano sempre meno fondate, arriva un notizia che sicuramente farà esultare gli appassionati di Red Dead Redemption. In particolare l'utente Tez2 ha scovato stringhe di codice sul sito del launcher di Rockstar che fanno ipotizzare in maniera decisa il prossimo debutto del videogioco su PC, insieme all'espansione a tema zombie Undead Nightmare.

In particolare, in un estratto del codice si può leggere: "Attraversa le vastità dell'Occidente americano e del Messico in Red Dead Redemption e nella sua componente horror zombie, Undead Nightmare, ora giocabili su PC". Dunque, pare certo che il noto videogioco - rilasciato nel 2010 - approderà ufficialmente anche su PC. Si tratta sicuramente di una svolta importante, visto che Rockstar ha sempre preferito lanciare i suoi titoli prima sulle console.