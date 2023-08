Red Dead Redemption torna su PS4 e Nintendo Switch, e include Undead Nightmare

Rockstar Games ha ufficializzato i porting di Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch: entrambi, infatti, saranno disponibili su PlayStation Store e Nintendo Switch eShop a partire dal 17 agosto, mentre per le edizioni fisiche occorrerà attendere il 13 ottobre 2023. Per quanto riguarda il prezzo delle edizioni fisiche di Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch sarà di 49,99 euro (così come per le copie digitali).