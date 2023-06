Le app per Reddit potrebbero salvarsi solo diventando a pagamento

A causa della recente modifica alle API, molte app di terze parti di Reddit potrebbero chiudere per sempre (tra queste anche Apollo). Tuttavia, ce n'è una che potrebbe sopravvivere grazie ad un abbonamento mensile. Si tratta dell'app Relay. A riguardo, lo sviluppatore "Dave" del software ha dichiarato di poter proseguire il suo progetto nonostante l'aumento delle tariffe relative alle API: "Non c'è alcuna possibilità di continuare con la versione gratuita. Occorrerà, invece, prevedere un abbonamento mensile di 3 dollari".

Dave, successivamente, ha aggiunto: "Dal punto di vista economico, non è più fattibile proporre una versione gratuita dell'applicazione". Questa affermazione non può sorprendere se si considera che, alla luce dei recenti sviluppi, per mantenere Apollo occorrerebbero circa 20 milioni di dollari all'anno (secondo lo sviluppatore Selig, visti i nuovi prezzi, per continuare a far funzionare l'app avrebbe dovuto pagare circa 12.000$ per ogni 50 milioni di chiamate). Inoltre, Dave ha spiegato come sarà l'app con abbonamento: priva di pubblicità e di contenuti sessualmente espliciti, una limitazione, questa, che verrà imposta a tutte le app che utilizzano l'API dei dati di Reddit.