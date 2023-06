Reddit ricattata dagli hacker: 4,5 milioni di dollari e annullamento degli aumenti delle API

Reddit è sotto attacco da parte del gruppo hacker BlackCat, che ha chiesto 4,5 milioni di dollari per evitare la pubblicazione di 80 GB di dati rubati durante un attacco informatico avvenuto nello scorso febbraio. La richiesta, però, non si ferma al denaro. Difatti, il gruppo responsabile ha inserito un altro punto da rispettare: l'annullamento delle modifiche pianificate ai prezzi delle API, che già hanno provocato non poche proposte.

Entrando maggiormente nei dettagli della notizia, Reddit ha chiarito che gli hacker avevano utilizzato un attacco di phishing "sofisticato e altamente mirato" per ottenere l'accesso a documenti e dati interni, comprese le informazioni di contatto di dipendenti e inserzionisti. La società, però, ha chiarito che non ci sarebbe stato nessun furto relativo ai dati degli utenti. Dunque, per evitare la pubblicazione di questi dati – che ammontano a circa 80 GB – il gruppo di hacker ha avanzato una richiesta di ben 4,5 milioni di dollari nonché l'annullamento immediato degli aumenti di prezzi delle API.