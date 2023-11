RedMagic 9 Pro e 9 Pro+ mastodontici: fino a 24 GB di RAM bastano?

RedMagic 9 Pro | 9 Pro+: Caratteristiche Tecniche

Il sistema di raffreddamento è stato aggiornato rispetto alla generazione precedente di RedMagic, e ora offre minore rumore quando è attivo e un sistema di illuminazione RGB per la personalizzazione . Inoltre, il CUBE engine si occuperà dell'ottimizzazione dei consumi, in modo da amplificare l'autonomia. Sempre in tema di autonomia, non ci si dovrebbe preoccupare di rimanere a terra con la batteria, visto che supporta velocità di ricarica estremamente alte .

Uscita e Prezzo

I nuovi dispositivi di casa RedMagic sono stati presentati esclusivamente per il mercato cinese. RedMagic 9 Pro parte da un prezzo che equivale a circa 640 euro, e arriva all'equivalente di circa 720 euro per la variante con più RAM e più storage interno.

Per quanto riguarda la versione Pro+ invece, si parte dall'equivalente di circa 730 euro e si arriva all'equivalente di circa 820 euro per la variante con più RAM e più storage interno. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo dettagli ufficiali in merito al loro approdo in Europa.