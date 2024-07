REDMAGIC 9S Pro ufficiale: il gaming phone si rinnova, si fa per dire, ma se non altro rimane economico

Sono passati poco più di 7 mesi da quando vi abbiamo parlato di REDMAGIC 9 Pro, lo smartphone del brand gaming legato a ZTE Nubia di cui vi parliamo dalla sua prima incarnazione. Fu il primo ad arrivare sul mercato con Snapdragon 8 Gen 3, e tralasciando il comparto fotografico, spesso ignorato nei gaming phone, e qualche errore di traduzione, ci siamo trovati di fronte a un gran bel dispositivo, anche da un punto di vista di design. Oggi il brand svela REDMAGIC 9S Pro, una versione leggermente aggiornata del suo gaming phone di punta. Leggermente sì, perché dando un'occhiata alla sua scheda tecnica non è così semplice accorgersi delle differenze. Quindi, come prima cosa vediamo proprio le caratteristiche, e poi concentriamoci sulle novità, sui prezzi e sulle date di uscita per l'Europa e l'Italia.

REDMAGIC 9S Pro Caratteristiche Tecniche

Schermo : AMOLED BOE Q9+ piatto, 6.8 pollici, FHD+ (1116 x 2480 pixel), luminosità di picco 1600 nits, refresh rate 120Hz, sampling rate touch 2000Hz, sampling rate multi-touch 960Hz, gamma cromatica DCI-P3 100%, Gorilla Glass 5, certificazione SGS Low Blue Light Eye Protection

: AMOLED BOE Q9+ piatto, 6.8 pollici, FHD+ (1116 x 2480 pixel), luminosità di picco 1600 nits, refresh rate 120Hz, sampling rate touch 2000Hz, sampling rate multi-touch 960Hz, gamma cromatica DCI-P3 100%, Gorilla Glass 5, certificazione SGS Low Blue Light Eye Protection Processore: Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version con Chip Gaming dedicato Red Core 2 Pro

Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version con Chip Gaming dedicato Red Core 2 Pro Memoria : RAM : 12GB LPDDR5X (versioni Sleet e Frost) / 16GB LPDDR5X (versioni Snowfall e Cyclone) Memoria interna : 256GB UFS 4.0 (Sleet e Frost) / 512GB UFS 4.0 (Snowfall e Cyclone)

: Fotocamera posteriore : Principale : Samsung GN5 50MP con OIS, lente 7P, rivestimento anti-riflesso APL Ultra grandangolare : Samsung JN1 50MP, algoritmo ottimizzato per la correzione delle distorsioni

: Fotocamera anteriore : 16MP

: 16MP Batteria : 6500mAh dual-cell con ricarica rapida a 80W e supporto a Qualcomm Quick Charge 5

: 6500mAh dual-cell con ricarica rapida a 80W e supporto a Qualcomm Quick Charge 5 Sistema di Raffreddamento : ICE 13.5 - foglio di rame sotto lo schermo, grafene sotto lo schermo, 3D Ice Step Dual Pump VC, telaio centrale in alluminio aerospaziale, ventola ad alta velocità, gel a conducibilità termica elevata, foglio di rame sulla scheda madre, condotto d'aria in alluminio aerospaziale ad alta velocità, foglio di rame a conducibilità termica elevata, nuovo gel di raffreddamento per una resistenza termica ultra-bassa.

: ICE 13.5 - foglio di rame sotto lo schermo, grafene sotto lo schermo, 3D Ice Step Dual Pump VC, telaio centrale in alluminio aerospaziale, ventola ad alta velocità, gel a conducibilità termica elevata, foglio di rame sulla scheda madre, condotto d'aria in alluminio aerospaziale ad alta velocità, foglio di rame a conducibilità termica elevata, nuovo gel di raffreddamento per una resistenza termica ultra-bassa. Connettività e sensori : Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, jack audio da 3,5 mm, lettore di impronte digitale di 7° gen con funzione di rilevamento del battito cardiaco

: Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, jack audio da 3,5 mm, lettore di impronte digitale di 7° gen con funzione di rilevamento del battito cardiaco Audio : jack audio, altoparlanti stereo 3D 1115K, array a tre microfoni, DTS:X Ultra Sound, Snapdragon Sound

: jack audio, altoparlanti stereo 3D 1115K, array a tre microfoni, DTS:X Ultra Sound, Snapdragon Sound Sistema Operativo : REDMAGIC 9.5 OS basato su Android 14

: REDMAGIC 9.5 OS basato su Android 14 Colori : Sleet (Nero), Snowfall (Argento), Cyclone (Nero Trasparente), Frost (Bianco)

: Sleet (Nero), Snowfall (Argento), Cyclone (Nero Trasparente), Frost (Bianco) Struttura : Telaio centrale in alluminio aerospaziale, vetro su entrambi i lati, cover posteriore sintetica in metallo

: Telaio centrale in alluminio aerospaziale, vetro su entrambi i lati, cover posteriore sintetica in metallo Dimensioni : 163,98 x 76,35 x 8,9 mm

: 163,98 x 76,35 x 8,9 mm Peso : 229 g

: 229 g Trigger : doppio trigger soft touch sul bordo con touch sampling rate di 520Hz e nuovo design con retroilluminazione RGB personalizzabile

: doppio trigger soft touch sul bordo con touch sampling rate di 520Hz e nuovo design con retroilluminazione RGB personalizzabile Altre Caratteristiche: ventola RGB, supporto alla modalità PC con connessione diretta al monitor, controllo con tastiera e mouse, modalità controller per giochi tripla A, sistema di proiezione wireless "Z-SmartCast" fino a 120 FPS

Tre le differenze che potrebbero saltare all'occhio, ma solo se siete particolarmente fan del marchio o se avete un REDMAGIC 9 Pro: il processore, il software e qualche leggera differenza estetica. Partiamo da quest'ultimo punto. Ci sono ben 4 varianti: Snowfall con retro trasparente e predominanza di bianco e grigio; Sleet, nero a righe molto semplice (e più economico); Frost, nuovo colore total bianco; e Cyclone, trasparente con sezioni nere. Cambiano un po' illustrazioni e grafiche del retro, giusto per distinguerli dai modelli di 7 mesi fa. Rimane comunque preponderante la ventola RGB, insieme a tanti altri LED sparsi qua e là (anche sui trigger dorsali).

Il processore è sempre lo Snapdragon 8 Gen 3, ma in questo caso si tratta della Leading Version, la stessa in teoria che troviamo anche sui nuovi pieghevoli di Samsung. Il software si porta avanti: REDMAGIC 9.5 OS con Android 14. Ci sono delle novità che vi mostreremo anche nella recensione, fra cui dei wallpaper interattivi che integrano mini giochi quali Snake e Tetris e tutta una serie di aggiunte che vi permettono di collegare lo smartphone a un monitor per giocarci in stile PC. Peccato che il comparto fotografico sia lo stesso dell'edizione passata. ASUS con l'ultimo ROG Phone ha provato a muovere i primi passi verso un'ottimizzazione delle fotocamere, ma la strada è ancora lunga.

Uscita e prezzo

REDMAGIC ha comunicato due date in merito al lancio del 9S Pro: 23 luglio, data in cui ci sarà un accesso anticipato all'acquisto in cui si potrà depositare 1€ per avere la possibilità di acquistarlo al lancio, e 31 luglio, data di disponibilità dello smartphone sul sito ufficiale di REDMAGIC. Ecco i prezzi di acquisto che saranno applicati sullo store ufficiale: Sleet: €649

Frost: €649

Snowfall: €799

Cyclone: €799

Non male, visto quanto offerto dal dispositivo. L'Italia è fra i paesi del mondo in cui lo smartphone sarà reso disponibile, tant'è che il modello ha già fatto capolino su Amazon Italia. Ecco i link all'acquisto, anche se al momento non c'è una data di disponibilità.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.