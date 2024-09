Difficile trovare un senso a un tablet gaming nel 2024. Ma RedMagic se ne frega e ne fa uno lo stesso

Dal 27 settembre RedMagic lancia in commercio sul suo store internazionale un nuovo dispositivo che potrebbe lasciare un po' interdetti. Si chiama REDMAGIC Nova Gaming Tablet, e come si intuisce dal nome si tratta di un tablet pensato per il gioco, come d'altronde ogni prodotto firmato RedMagic. Con il diffondersi di smartphone dotati di display sempre più grandi e controller pensati per il gaming mobile, i tablet forse si usano sempre meno per giocare. Ma RedMagic non è molto d'accordo con questa affermazione. L'idea di fondo è che il tablet funga un po' da hub universale di gioco. Siete incuriositi da questa mosca bianca? E cosa intende RedMagic con hub di gioco? Scopriamo insieme di che pasta è fatto il tablet di RedMagic.

Scheda tecnica RedMagic Nova Gaming Tablet

Schermo : IPS LCD da 10,9 pollici, 16:10, risoluzione 2.8K 1.800 x 2.880 pixel, 144Hz, 550 nits di luminosità, sampling rate 840 Hz, certificazione SGS

: IPS LCD da 10,9 pollici, 16:10, risoluzione 2.8K 1.800 x 2.880 pixel, 144Hz, 550 nits di luminosità, sampling rate 840 Hz, certificazione SGS Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm), CPU octa-core, GPU Adreno 750

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm), CPU octa-core, GPU Adreno 750 RAM : 12 GB, 16 GB

: 12 GB, 16 GB Memoria interna : 256 GB, 512 GB UFS 4.0

: 256 GB, 512 GB UFS 4.0 Fotocamera posteriore : 50 MP, video fino a 4K a 30fps

: 50 MP, video fino a 4K a 30fps Fotocamera anteriore : 20 MP, video 1080p a 30fps

: 20 MP, video 1080p a 30fps Audio : 4 speaker simmetrici, DTS:X Ultra per audio, array a triplo microfono

: 4 speaker simmetrici, DTS:X Ultra per audio, array a triplo microfono Batteria : 10.100 mAh con ricarica rapida a 80W

: 10.100 mAh con ricarica rapida a 80W Raffreddamento : PAD Cooling System ICE 2.0 a 9 strati, ventola interna (20.000 giri/min), 3D Heat Pipe

: PAD Cooling System ICE 2.0 a 9 strati, ventola interna (20.000 giri/min), 3D Heat Pipe Connettività : Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3 Altro : vibrazione 4D, sblocco con impronta digitale, USB-C con uscita video

: vibrazione 4D, sblocco con impronta digitale, USB-C con uscita video Peso : 530 g

: 530 g Dimensioni : 253,3 x 164,6 x 7,3 mm

: 253,3 x 164,6 x 7,3 mm Sistema operativo: Android 14 con Redmagic OS 9.5

La scheda tecnica è una vera bomba, ed è scontato il perché RedMagic lo definisca tablet da gioco. Ci sono il processore più potente che si può sperare di avere, tanta RAM e memoria interna, connettività al top, uscita video dalla porta USB-C, un display ad alta risoluzione con 144 Hz di refresh rate, e soprattutto un touch sampling rate bello alto, utile a non registrare input lag. , ed è scontato il perché RedMagic lo definisca tablet da gioco. Ci sono il processore più potente che si può sperare di avere, tanta RAM e memoria interna, connettività al top, uscita video dalla porta USB-C, un display ad alta risoluzione con, e soprattutto un touch sampling rate bello alto, utile a non registrare input lag.

C'è un però: stiamo parlando di un tablet da quasi 11". Sarà pure leggero con i suoi 500 grammi circa di peso, ma tenere in mano una tavoletta del genere mentre fra l'altro si usano i comandi touch non è esattamente banalissimo. Persino l'unico controller mobile pensato per anche per i tablet si ferma alle dimensioni di un iPad mini. Ed è qui probabilmente che entra in gioco il discorso dell'hub. L'idea sarebbe quello di usarlo quasi come fosse un portatile, mettendolo su uno stand e usandolo con controller compatibili (DualSense, Xbox, controller mobile e tanti altri) o con mouse e tastiera. Ma vista l'ampiezza e le caratteristiche tecniche del display, perché limitarsi ai giochi mobile. Si possono usare le piattaforme di streaming come GeForce Now, Xbox Game Pass o Steam link, collegare il tablet a un televisore grazie all'uscita video. In quest'ultimo caso si perde un po' il vantaggio di avere un bel display coadiuvato da quattro speaker con audio 3D.

Non solo, nel comunicato rilasciato qualche tempo fa per il lancio in Cina del tablet, si parlava anche di realtà virtuale, e nella cartella stampa con le foto del prodotto c'è anche quella di un misterioso visore per la realtà virtuale a marchio RedMagic che pensiamo possa collegarsi al tablet.

Insomma, un dispositivo un po' tuttofare, pensato ovviamente per il gaming, ma che si può prestare anche a tanti altri scenari di utilizzo, abbinandoci però i giusti accessori. Certo è che se la cava alla grande anche con i contenuti multimediali, visto l'ampio display e gli speaker. Il gaming nel nome però potrebbe spaventare tanti possibili acquirenti anche per i motivi detti prima. Banalmente giocare con i comandi touch su un display da 11" è un po' scomodo.

Uscita e prezzi

Il punto di forza di RedMagic Nova Gaming Tablet è sicuramente il prezzo. Si parte in Italia da 499€ per il modello da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Se volete la variante con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna si sale a 649€. Ci saranno tre fasi di acquisto: le Early Bird Offer che apriranno il 7 ottobre prossimo; l'Early Access per chi ha sostenuto il costo di offerta il 15 ottobre; e infine l'apertura per tutti a partire dal 16 ottobre. Lo troverete su redmagic.gg, ma RedMagic di solito vende i suoi prodotti anche su Amazon Italia, e ci aspettiamo quindi di vederlo arrivare anche li.

