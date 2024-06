Redmi 13 ufficiale: fotocamera da 108 MP e ricarica a 33 W a meno di 200 euro

Caratteristiche tecniche

Disponibilità e prezzi

Redmi 13 dovrebbe arrivare in Europa da oggi nei colori Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink e Ocean Blue ai seguenti prezzi:

169,99 Euro per la versione da 6GB+128GB

per la versione da 6GB+128GB 189,99 Euro per la versione 8GB+256GB

Questi sono prezzi europei, non sappiamo in Italia, visto nel sito di Xiaomi e su Amazon non sono ancora disponibili.

Il sito portoghese PowerPlanetOnline lo ha già in catalogo ai prezzi esposti (anche i colori, a parte la colorazione Gold), ma con il 15% di sconto, mentre i prezzi di partenza vengono indicati di 199,99 euro e 229,99 euro. La versione 6 GB + 128 GB non è indicata, quindi può essere che non arriverà in Europa. Le consegne sono già per il 6 giugno.