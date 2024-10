Redmi 14C arriva in Italia e per 130 euro è difficile trovare di meglio

Il nuovo Redmi 14C rientra tra i modelli di fascia medio-bassa , e arriva in Italia con una scheda tecnica interessante a un prezzo che non supera i 150 euro . Andiamo a vederlo insieme.

Redmi 14C: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,88" (1.600 x 720 pixel) HD+ 20:9 aspect ratio, refresh rate fino a 120Hz, fino a 600 nits di luminosità di picco, DC dimming, TÜV Rheinland Low Blue Light e certificazione Flicker Free

: 6,88" (1.600 x 720 pixel) HD+ 20:9 aspect ratio, refresh rate fino a 120Hz, fino a 600 nits di luminosità di picco, DC dimming, TÜV Rheinland Low Blue Light e certificazione Flicker Free Processore : Octa Core MediaTek Helio G81-Ultra (Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPUs)

: Octa Core MediaTek Helio G81-Ultra (Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPUs) GPU : ARM Mali-G52 2EEMC2

: ARM Mali-G52 2EEMC2 RAM : 4GB / 6GB / 8GB LPDDR4X RAM (fino a 16 GB con la funzione RAM virtuale)

: 4GB / 6GB / 8GB LPDDR4X RAM (fino a 16 GB con la funzione RAM virtuale) Storage interno : 128GB / 256GB eMMC 5.1, espandibile fino a 1TB con microSD

: 128GB / 256GB eMMC 5.1, espandibile fino a 1TB con microSD Sistema operativo : Android 14 con Xiaomi HyperOS

: Android 14 con Xiaomi HyperOS Reti : Dual SIM (nano + nano + microSD)

: Dual SIM (nano + nano + microSD) Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8 Secondaria: non specificata

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel, f/2.0

: 13 megapixel, f/2.0 Sicurezza : sensore d'impronte laterale

: sensore d'impronte laterale Audio : 3.5mm audio jack, FM Radio

: 3.5mm audio jack, FM Radio Dimensioni : 171,88 × 77,8 × 8,22mm

: 171,88 × 77,8 × 8,22mm Peso : 204g

: 204g Connettività : Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C Port

: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C Port Batteria: 5.160mAh con ricarica fino a 18W

Insomma, Redmi 14C si presenta con una scheda tecnica di tutto rispetto considerando la fascia del mercato nella quale si colloca.

Il display e la batteria sicuramente sono i punti forti di questo dispositivo, con caratteristiche che vanno sicuramente oltre la fascia medio-bassa.

Il comparto fotografico non è particolarmente sviluppato dal punto di vista hardware, ma offre alcune funzionalità software per la personalizzazione, come alcuni filtri dedicati sviluppati da Redmi, per incrementare il livello dell'esperienza utente.

Dal punto di vista del design, vediamo un dispositivo molto colorato. Posteriormente vediamo un modulo fotografico abbastanza importante in termini di dimensioni, dal profilo circolare. Frontalmente vediamo invece un display abbastanza pulito, con un piccolo notch a goccia per ospitare la fotocamera anteriore singola.