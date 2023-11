Redmi lancia i nuovi Book 14 e 16 2024: difficile trovare di meglio, a quel prezzo

Nel suo ricchissimo evento di ieri, durante il quale Redmi ha lanciato i nuovi potenti smartphone serie K70, auricolari con ANC, e uno smartwatch, c'è stato anche spazio per i nuovi portatili Book da 14 e 16 pollici, caratterizzati da schermi fino a 2.8K di risoluzione e processori Intel i5-13500H (a proposito, sapete come calibrare il monitor in Windows?).

Andiamo a scoprirli, perché anche se difficilmente arriveranno da noi, si propongono come uno dei migliori prodotti dell'anno per rapporto qualità / prezzo.