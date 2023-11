La serie Redmi K70 si mostra a pochi giorni dal lancio: la RAM sicuro non manca

Segnatevi questa data: il 29 novembre sarà una giornata bollente per Redmi, che si sta preparando per lanciare i nuovi K70, K70e e K70 Pro, dispositivi "lunari" di cui oggi sono apparse le prime immagini e alcune specifiche (leggi anche: come aggiornare un telefono Redmi).

Un'anticipazione arriva direttamente dall'azienda, che sulla piattaforma di messaggistica cinese Weibo ha diffuso i render e il video di presentazione, mentre un'altra proviene da un rivenditore, che ne ha rivelato i tagli di memoria (sapete come fare un backup su un telefono Xiaomi?).

I Redmi K70 Pro saranno caratterizzati da un telaio in alluminio ad alta resistenza, uno schermo da 6,67 pollici, e un design che ricorda molto quello della serie Xiaomi 14 per quanto riguarda il blocco fotocamere posteriore in vetro, a parte il fatto che qui si estende da un'estremità all'altra della cover.