Redmi K70E ufficiale: il gemello di POCO X6 Pro promette molto bene

Redmi è una delle aziende collegate al colosso Xiaomi, proprio come POCO. Queste due aziende hanno molto in comune, soprattutto perché commercializzano gli stessi modelli di smartphone in mercati diversi con nomi diversi.

Proprio in questo contesto Redmi ha appena annunciato Redmi K70E, il dispositivo che, proprio come abbiamo sottolineato qualche ora fa, dovrebbe arrivare in Europa con il nome di POCO X6 Pro. Si tratta di un dispositivo molto promettente, vista la sua scheda tecnica di rilievo. Andiamo a vederla insieme nel dettaglio.