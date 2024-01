Redmi Note 13 in Italia: l'attesa sta per finire

L'azienda cinese consociata a Xiaomi sta infatti per lanciare in Italia una nuova serie di smartphone. Stiamo parlando della famiglia Redmi Note 13 , una serie di dispositivi che è stata ufficializzata per il mercato cinese alla fine dello scorso anno.

L'inizio di questo 2024 si rivela molto caldo per il segmento smartphone (vi ricordiamo che seguiamo con attenzione i migliori smartphone per fascia di prezzo ). Oltre alle novità di Samsung con i suoi Galaxy S24, anche Redmi prepara delle interessanti novità .

La serie Redmi Note 13 include tre modelli: Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+. Questi hanno attirato non poche attenzioni con le loro schede tecniche molto corpose, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Se poi siete particolarmente interessati alle performance fotografiche, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra raccolta dei migliori camera phone.

La novità delle ultime ore è che Redmi lancerà la serie Redmi Note 13 anche in Italia.

Il giorno fissato dall'azienda per il lancio ufficiale è il 15 gennaio, due giorni prima del lancio dei nuovi Galaxy S24.

Si tratterà di modelli di fascia media, per cui non aspettiamoci che Redmi voglia in qualche modo togliere visibilità ai nuovi top di gamma Samsung. Nonostante la fascia media, i nuovi Redmi Note 13 avranno dalla loro una fotocamera in grado di scattare foto a 200 megapixel, display AMOLED a risoluzione 1,5K e certificazione IP68, una feature che non su tutti i flagship Android troviamo.

Al momento non è stato riferito se arriveranno tutti e tre i modelli che abbiamo visto lanciare nel mercato cinese. L'evento del 15 gennaio assume quindi maggiore caratura. Oltre a scoprire quali saranno i modelli che debutteranno in Italia, conosceremo anche i prezzi di lancio.