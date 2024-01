Redmi Note 13 Pro+ 5G da DxOMark: 200 MP non bastano per essere un camera phone

DxOMark è un team francese che da molti anni ormai svolge test approfonditi sui comparti fotografici degli smartphone, diventando un buon punto di riferimento per coloro che cercano di capire come si comporta dal punto di vista fotografico il modello Android che hanno o che stanno per comprare.

Negli ultimi anni Redmi ha presentato diversi smartphone di fascia media (ecco invece la raccolta con i migliori smartphone divisi per fascia di prezzo ), con particolare focus sul comparto fotografico. Questo è il caso di Redmi Note 13 Pro+ 5G , lo stesso modello che è appena passato tra le mani di DxOMark per la prova fotografica (ecco invece i migliori smartphone fotocamera del momento ).

La prova di Redmi Note 13 Pro+ 5G si è conclusa con un punteggio complessivo di 121 punti, un punteggio che colloca il modello di Redmi al 75° posto della classifica generale, e al 7° posto di quella che include tutti i modelli nella sua stessa fascia di prezzo.

Un risultato non negativo in senso assoluto, anche se forse ci si poteva aspettare di più considerando il suo comparto hardware per quanto riguarda la fotografia.

Redmi Note 13 Pro+ 5G infatti è arrivato con un sensore fotografico principale da 200 megapixel, dotato di stabilizzatore ottico, e accompagnato da un grandangolo da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Ma in fase di scatto il dispositivo ha conseguito un parziale da 123 punti, mentre in fase di registrazione video ha preso 117 punti.

Tra le note positive sono stati lodati l'accuratezza dell'esposizione, la stima della profondità e le buone performance in fase di zoom intermedio. Mentre sono stati indicati come punti deboli le performance per gli scatti bokeh, l'inaccuratezza nella valutazione dei toni della pelle e alcune instabilità dell'autofocus durante la registrazione video.

Insomma, Redmi Note 13 Pro+ 5G ha fatto la figura del medio-gamma da DxOMark, anche in termini fotografici. Si è posizionato poco sotto Pixel 6a, un altro medio-gamma lanciato nel 2022 da Google, che da sempre cura particolarmente l'aspetto fotografico.

Potrà migliorare con futuri aggiornamenti software? Difficile dirlo, questo potrebbe accadere se Redmi decidesse di mettersi a lavoro focalizzandosi su quell'aspetto. Staremo a vedere se accadrà.

Per saperne di più sui test effettuati da DxOMark potete leggervi il report completo disponibile a questo indirizzo, dove troverete anche diversi sample fotografici usati durante i test. Qui sotto trovate invece un riepilogo grafico di come è andata.