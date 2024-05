Redmi Pad Pro: il nuovo tablet di Xiaomi arriva in Italia con penna, tastiera e promo lancio bomba

Presentato ad aprile da Xiaomi, Redmi Pad Pro è pronto già da subito (o quasi) a sbarcare in Italia. Si tratta di un tablet medio gamma piuttosto interessante, dotato di un ampio display, hardware discreto e una buona dotazione di accessori, soprattutto considerato la fascia di prezzo in cui si inserisce. Peccato che non ci sarà l'edizione Harry Potter , ma vista appunto l'ampia dotazione di extra e la promo bomba lancio non c'è troppo di cui lamentarsi, anzi. Scopriamo insieme i suoi punti di forza!

Caratteristiche tecniche Redmi Pad Pro

La scheda tecnica, soprattutto nel caso dei tablet, parla da sola.

Ci sono comunque dei particolari da aggiungere e da sottolineare. Per cominciare, la scocca del tablet è un pezzo unico realizzato in metallo. Lo schermo vanta rapporto di forma 16:10, ed è pensato ovviamente per esaltare da una parte la fruizione di contenuti multimediali e dall'altra per offrire sufficiente diagonale per scopi lavorativi. Già il fatto che ci siano tastiera e penna opzionali danno ulteriore credito a quest'ultima affermazione.

Il cuore pulsante è un ottimo Snapdragon 7s Gen 2, non il top ma comunque più che sufficiente per un bel po' di giochi e applicativi. Stiamo pur sempre parlando di un tablet non top di gamma. Davvero, davvero curioso che Xiaomi nei materiali stampa non citi mai Android. Si parla ovviamente di HyperOS, la versione del sistema operativo personalizzata da Xiaomi, ma non si cita esplicitamente la versione di Android, né tanto meno funzioni legate al robottino verde.

La batteria da ben 10.000 mAh con ricarica rapida a 33W garantisce, secondo Xiaomi, fino a 59 ore di uso continuato.

Non male anche la dotazione audio: quattro speaker con supporto Dolby Atmos e jack audio, anche se il posizionamento di quest'ultimo potrebbe dare fastidio a chi cerca la simmetria e la perfezione nei prodotti.