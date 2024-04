Redmi svelerà uno smartphone e un tablet a tema Harry Potter con tanto di lettera

Dalle immagini che sono state pubblicate e che vi riportiamo in basso, si può notare che lo smartphone avrà, oltre al logo di Harry Potter, il simbolo di Hogwarts con le quattro case e una bacchetta, che passa attraverso il flash (che al tempo stesso è anche il pensatoio) e alla cui fine c'è la scritta "lumos", cioè l'incantesimo per fare luce, su uno sfondo dove sono rappresentati gli horcrux.

Inoltre, il Redmi Turbo 3 in versione Hogwarts sarà venduto all'interno di una confezione in stile Diagon Alley, all'interno della quale ci sono accessori brandizzati Harry Potter, come la cover protettiva e il caricabatterie.

Infine, c'è spazio anche per il Redmi Pad Pro, che avrà anche lui il simbolo di Hogwarts sul retro e sarà venduto con una borsa protettiva a forma di lettera di ammissione ad Hogwarts. Di lui sappiamo che avrà uno schermo da 12,1" con risoluzione 2,5 K, una batteria da 10.000 mAh e la possibilità di utilizzarlo con stilo e tastiera.

I due dispositivi saranno rivelati il 10 aprile in Cina alle ore 19:00, però al momento non ci è dato sapere se saranno disponibili in Europa. Il Redmi Turbo 3 dovrebbe arrivare come Poco F6, mentre per la disponibilità del tablet non ci sono informazioni, tanto meno per le versioni a tema Harry Potter, che potrebbero non uscire dalla Cina.