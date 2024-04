Il nuovo decennio di Redmi inizia con i flagship killer: svelato nome e chipset del prossimo dispositivo

Il direttore generale di Redmi, Wang Teng Thomas, aveva già pubblicato un'immagine del nuovo Redmi (foto di copertina), e ora su Weibo ha annunciato che Redmi Turbo 3 sarà il primo "capolavoro" della nuova serie nel nuovo decennio.

Il dispositivo, successore del solido Redmi Note 12 Turbo, sarà il primo alimentato dal nuovo Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm. Un bel salto avanti rispetto allo Snapdragon 7+ Gen 2 dell'anno scorso.

Il nuovo chip offre infatti prestazioni da flagship killer con particolare attenzioni alle funzioni IA. E questo è proprio il nuovo indirizzo della serie Redmi Turbo, che intende rimodellare il settore dei medio gamma con le sue prestazioni top.

Queste le parole di Wang Teng Thomas:

[...]. Oggi, portiamo una nuova serie di prestazioni: Turbo, nome in codice "Little Tornado", che scatenerà un vortice per rendere più popolari le prestazioni di punta e rimodellerà il panorama delle prestazioni di fascia media.

Questa è la nostra prima missione del nuovo decennio, un inizio vorticoso della nuova serie Turbo. [...]. Il primo prodotto della nuova serie si chiama "Turbo 3" e sarà dotato del nuovo core di punta della serie Snapdragon 8. Come top performer, guiderà il salto di prestazioni mid-range del settore.