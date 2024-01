I nuovi auricolari e smartwatch di Redmi sembrano fatti da Apple, a un terzo del prezzo

Oltre ai nuovi smartphone della serie Redmi Note 13 (e i nuovi POCO, lanciati la settimana scorsa), Xiaomi annuncia anche nuovi accessori a marchio Redmi. Parliamo dello smartwatch Redmi Watch 4 e degli auricolari Redmi Buds 5 Pro e Redmi Buds 5.

Soprattutto per quel che riguarda il Watch 4, è impossibile non notare una somiglianza col desin di Apple Watch, considerando che quest'anno sull'orologio smart di Redmi debutta la corona rotante, un sistema di interazione che ormai siamo abituati a vedere sugli smartwatch della mela.

Come sempre, però, la differenza la fa il prezzo, molto contenuto su tutti e tre i prodotti. Vediamo in dettaglio come sono fatti questi nuovi prodotti di Xiaomi.