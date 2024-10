Redmi Watch 5 Live e Active arrivano in Italia: schermo enorme e chiamate Bluetooth a partire da 35 euro

Xiaomi ha appena lanciato in Italia due smartwatch per chi vuole spendere poco senza per questo rinunciare a eleganza e funzionalità: Redmi Watch 5 Lite e Redmi Watch 5 Active.

Sulla carta molto simili, ma in realtà anche fisicamente piuttosto diversi, i due indossabili sono caratterizzati da ampi schermi, prezzo bassissimo, chiamate Bluetooth e, nel caso del Lite, connettività GPS. Andiamo a scoprirli, perché già sulla carta entrano di prepotenza nella nostra selezione dei migliori smartwatch economici.