Ora potete aggiungere fino a 20 canzoni al vostro Reel di Instragram

Per una volta, Instagram anticipa TikTok: i vostri Reel non sono infatti più limitati a una singola traccia audio, ma potete creare un vero e proprio mix musicale grazie alla possibilità di aggiungere fino a 20 brani (sapete come scaricare i Reel da Instagram ?).

Cosa sono i mix audio nei Reel

A scoprire la novità, in via di distribuzione da ieri sera, è stato il consulente di social media Matt Navarra , che ha condiviso su Threads la notizia, poi annunciata anche sul canale creators di Instagram.

Se infatti prima si poteva aggiungere un solo brano , ora i Reel diventeranno delle vere e proprie compilation personalizzate. Per questo motivo, quando aggiungete tracce diverse a un Reel, Instagram etichetterà il mix audio come appartenente a voi, consentendo ad altri utenti di condividerlo e riutilizzarlo.

Come aggiungere più brani ai Reel

Per aggiungere più brani a un Reel, bisognerà premere il nuovo pulsante "Aggiungi al mix" che appare nell'editor video di Instagram. Da lì, potete scegliere le tracce che volete includere, quali porzioni delle canzoni usare e dove posizionarle nel video.

Come abbiamo anticipato, potete associarle a testi, sticker e clip che appaiono nel video. Dopo aver pubblicato il Reel, gli altri utenti potranno vedere tutte le tracce incluse e vedranno anche un pulsante per "usare il mix audio" nei propri video.

In teoria la funzione dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti da ieri sera, ma al momento noi non l'abbiamo ancora vista sui nostri dispositivi. Comunque dovrebbe essere questione di tempo perché arrivi, anche se non sappiamo se tramite un aggiornamento dell'app o un update lato server.