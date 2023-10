Tra se e ma, ecco le frequenze di aggiornamento a cui arriva Apple Vision Pro

M1Astra ne ha trovato qualcuno piuttosto interessante che riguarda la frequenza di aggiornamento, rivelando come il visore sia capace di variare tra tre modalità: 90 , 96 e 100 Hz .

Il sistema operativo, visionOS, è appena arrivato alla quarta beta, e gli sviluppatori, oltre a testare le loro app per renderle disponibili sulla piattaforma (la maggior parte di quelle per iPhone e iPad saranno compatibili), lo stanno perlustrando alla ricerca di indizi.

Dalla sua presentazione a giugno, Vision Pro ha indubbiamente catalizzato l'attenzione di fan e appassionati di tecnologia, per certi versi più dei nuovi iPhone 15 , ma il lancio sul mercato è ancora lontano e il visore di Apple per la realtà mista è ancora in pieno sviluppo (sapete cosa sono realtà aumentata e virtuale ?).

A questo punto bisogna fare però delle precisazioni. La frequenza a cui il dispositivo funzionerà per la maggior parte delle volte sarà di 90 Hz, mentre, come annunciato da Apple stessa alla presentazione, in alcune circostanze potrà arrivare a 96 Hz.

Per esempio, durante la visione di film a 24fps per ridurre l'effetto del jitter dei fotogrammi, con un meccanismo simile al modo in cui i display ProMotion su iPhone e iPad si adattano dinamicamente al contenuto visualizzato.

La frequenza di aggiornamento massima però è di 100 Hz, ma si attiva solo in determinate circostanze, ovvero quando il dispositivo rileva uno sfarfallio di 50 Hz dall'illuminazione artificiale, e per compensarlo aumenta la sua frequenza di aggiornamento.