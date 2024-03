Microsoft detta le regole: i PC AI dovranno essere così (non è solo questione di Copilot)

Microsoft conferma che Copilot verrà presto eseguito in locale sui PC: per questo ha definito chiaramente le caratteristiche tecniche per poter definire un PC come AI

Microsoft sta preparando il terreno per un futuro in cui Windows sarà in grado di sfruttare appieno le potenzialità dell'intelligenza artificiale, e per questo ha bisogno di computer con certe caratteristiche (state cercando un nuovo portatile? Scoprite la nostra selezione dei migliori, anche gaming). Ecco perché per definire un PC come AI i produttori dovranno soddisfare certi requisiti: non solo il tasto Copilot, ma anche per quanto riguarda la potenza della NPU.

Un PC AI ha bisogno di una NPU con 40 TOPS

L'intelligenza artificiale è ormai ovunque, ma adesso Microsoft ha pronte funzioni che possono essere eseguite in locale, non sul cloud. Ma per questo è necessario che i PC siano dotati di una certa potenza. Ora infatti se lanciate Copilot verrà eseguito sui server di Microsoft, ma a breve non sarà più così (o almeno non completamente), e saranno necessarie certe specifiche. Todd Lewellen, vicepresidente del Client Computing Group di Intel, ha confermato infatti che la prossima generazione di PC "ci permetterà di eseguire più cose localmente", anche se "potrebbe non significare che tutto in Copilot sia in esecuzione a livello locale". In ogni caso, gli utenti potranno sfruttare la NPU per eseguire una serie di funzionalità. In ogni caso, ora Microsoft ha voluto definire in maniera non ambigua cosa significhi essere PC AI, in modo da preparare il terreno per le funzionalità di Windows in arrivo verso la fine dell'anno. La casa di Redmond ha infatti definito i propri standard, dichiarando che tutti i PC AI che eseguono Windows devono essere dotati di tre caratteristiche: Copilot, un tasto Copilot e una NPU di ultima generazione associata alle più recenti CPU e GPU.

Fonte: Microsoft

Ma quali sono queste caratteristiche? A svelarcelo è stato il sito Tom's Hardware, che ha recuperato i requisiti necessari per poter far funzionare questi strumenti AI: 40 TOPS per la NPU Cosa significa? La NPU (Neural Processing Unit) è un chip speciale dedicato ai processi basati sull'intelligenza artificiale, mentre TOPS (Tera Operations Per Second) sono un'unità di misura per determinare le prestazioni della NPU. La NPU Meteor Lake di Intel attuale offre fino a 10 TOPS per la NPU, mentre la piattaforma Ryzen Hawk Point di AMD ha una NPU con 16 TOPS, quindi ben sotto al requisito di 40 TOPS imposto da Microsoft. Per confronto, i chip Snapdragon X Elite di Qualcomm saranno capaci di 45 TOPS. A questo punto ci si può chiedere perché sia necessaria questa potenza per la NPU. Perché non utilizzare semplicemente la GPU? Lewellen ha spiegato che Intel e Microsoft vogliono assicurarsi che GPU e CPU siano libere e che se si affidassero alla GPU per eseguire Copilot gli utenti avrebbero un impatto drammatico sull'autonomia. Inoltre Intel sta lavorando per espandere il numero di funzionalità di intelligenza artificiale disponibili sul suo chip, con la previsione di supportare 300 nuove funzionalità AI sui suoi processori Meteor Lake quest'anno.

Fonte: Tom's Hardware