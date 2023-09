Le remaster di Fallout 3 e Oblivion ci aiuteranno a ingannare l'attesa di Elder Scrolls 6?

La disputa legale tra Microsoft e l'FTC (Federal Trade Commission, l'ente statunitense per la tutela dei consumatori), sull'acquisizione di Activision, continua a fornire documenti interessanti. Dopo le informazioni sulla possibile uscita di The Elder Scrolls 6 e le immagini della nuova XboxSeries X, un nuovo documento anticipa alcune di quelle che potrebbero essere delle prossime uscite. Parliamo in particolare delle rimasterizzazioni di The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3 ed un nuovo capitolo della serie Doom (Year Zero) sui quali stava lavorando ZeniMax Media (società madre di studi come Bethesda e id Software) prima dell'acquisizione da parte di Microsoft.