A due giorni dal lancio, spuntano i render del nuovo Fitbit Charge 6: serve aggiornare?

I render mostrano che il prossimo Fitbit Charge 6 avrà un design molto simile a quello del predecessore, a parte un tasto fisico sul bordo destro che servirà per tornare alla Home da qualunque punto dell'interfaccia, oltre che per riattivare lo schermo.

Ma sono passati due anni, un tempo enorme per la tecnologia, e il produttore cosa ha fatto? Non moltissimo, almeno dal punto di vista del design. Grazie al sito mysmartprice siamo infatti in grado di dare un'occhiata ai render dell'orologio, che rivelano i nuovi colori e confermano i precedenti rumor sul tasto fisico .

L'altra novità è rappresentata dai colori, in quanto dalle opzioni piuttosto sobrie di Fitbit Charge 5, nero, bianco e blu, si passa alle nuove colorazioni nero, rosa (anche se sembra più arancione fluo) e beige.

Come abbiamo riportato una decina di giorni fa, però, Fitbit dovrebbe sorprendere gli utenti con il supporto a Google Maps e YouTube Music, proprio come avviene per Fitbit Sense 2 e Versa 4.

Dal punto di vista delle specifiche, non ci sono informazioni, ma possiamo attenderci lo schermo Always-on (speriamo più luminoso rispetto al modello attuale), i sensori per misurare frequenza cardiaca e SpO2, NFC e il supporto al GPS.

Purtroppo sembra quindi che Fitbit non abbia sfruttato questi due anni per correggere quei difetti che avevamo riscontrato nel Charge 5, tra cui le dimensioni dello schermo, che a questo punto dovrebbe essere sempre AMOLED da 1,04 pollici, anche se non si sa se sempre con luminosità da 450 nit. Il nuovo dispositivo dovrebbe supportare ECG e Daily Readiness da subito.

Un'altra incognita riguarda il prezzo, che per Fibit Charge 5 era piuttosto elevato, ma in questo senso non ci aspettiamo novità.

Ad ogni modo, lo scopriremo a breve, perché Fitbit Charge 6 verrà presentato tra due giorni, il 28 settembre.