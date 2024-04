Diffusi i render di Sony Xperia 1 VI: cambia il rapporto d'aspetto

Sul piano del design, Sony ha provato ad allontanarsi dagli schemi del passato. Xperia 1 VI, infatti, appare più corto, largo e leggermente più spesso del predecessore. Le dimensioni complessive, così, arrivano a 161,9 x 74,5 x 8,4 mm. Si tratta di lievi differenze, eppure sufficienti per modificare le proporzioni del dispositivo da 21:9 a circa 19,5:9 (un pò come il Galaxy S24 Ultra).

A riguardo, quando l'Xperia 1 ha debuttato nel 2019, è stato uno dei pochi smartphone ad utilizzare un rapporto di aspetto 21:9. Questa decisione fu motivata dalla volontà di facilitare la visione di film sugli smartphone. Ora, invece, l'azienda avrebbe deciso di cambiare strada.

Altre indiscrezioni suggeriscono l'ipotesi secondo cui Sony 1 Xperia VI verrà equipaggiato con uno schermo 2K e non più 4K come sul predecessore (anche se in 4K si visualizzavano soltanto foto e video). Una buona idea, che sicuramente impatterà positivamente sull'autonomia. Per quanto riguarda prezzo e data di lancio, non ci sono novità ufficiali. Tuttavia, sembra scontato che non manchi molto alla presentazione ufficiale del nuovo Xperia 1 VI.