Trapelati i render e le specifiche di Galaxy A25 5G: Samsung punta sull'autonomia

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, lo smartphone avrà un display da 6,44", processore Exynos 1280 (che ha due core CPU ad alte prestazioni e sei core CPU ad alta efficienza energetica) e 8 GB di RAM. Il sensore fotografico principale dovrebbe avere una risoluzione da 50 MP (quello anteriore sarà da 13 MP), mentre il software si baserà sulla One UI 6 (forse anche One UI 6.1).

Lato autonomia, Galaxy A25 5G potrà contare su una batteria da 5.000 mAh, che supporterà la ricarica rapida da 25 W.

Infine, non si sa ancora quando il dispositivo verrà immesso sul mercato. Tuttavia, considerando che è già apparso nei database FCC e Geekbench, Samsung potrebbe lanciarlo nei primi mesi del 2024.