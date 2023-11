Render e specifiche dei nuovi OPPO Reno 11: per il modello Pro Snapdragon 8+ Gen 1 e zoom 2x

OPPO si sta preparando a lanciare la nuova serie di smartphone nota come Reno 11. Sarà composta da due dispositivi: variante Standard e Pro. L'evento di lancio si terrà in Cina il 23 novembre, tuttavia già da ora alcuni informatori asiatici hanno ottenuto e diffuso i render ufficiali. Inoltre, il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso alcune delle specifiche chiave dei prossimi telefoni.

Partendo dal design, sarà piuttosto simile alla serie precedente. In particolare, il comparto fotografico posteriore sarà caratterizzato dalla presenza di due anelli: nel primo ci saranno i due sensori; nel secondo, invece, spazio al terzo sensore ed al flash. Passando alle specifiche, Reno 11 Pro sfoggerà un display OLED con bordi curvi e risoluzione di 1,5K. Il processore sarà uno Snapdragon 8+ Gen 1, mentre la variante Standard sarà equipaggiata con un chip MediaTek Dimensity 8200 (il display dovrebbe essere un OLED con bordi curvi e risoluzione Full HD+). Lato fotocamera, OPPO dovrebbe abbandonare il teleobiettivo periscopio che debuttò su Reno 10 Pro+.

Il nuovo Reno 11 Pro, però, potrà beneficiare di un teleobiettivo IMX709 da 32 MP con zoom ottico 2x.

La serie Reno 11 in Cina avrà un prezzo tra circa 2.000 CNY (circa 2560 euro) e 3.000 CNY (circa 390 euro). La presentazione, come già detto all'inizio, avverrà il 23 novembre (si prevede che l'azienda lancerà la nuova serie anche in India). Per altri dettagli, infine, occorrerà attendere l'evento ufficiale.